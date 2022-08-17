Ярославль, , 16:44 — REGNUM Возмутивший градозащитникцу и краеведа мурал на стене памятника архитектуры в Ярославле делают в рамках фестиваля «Ястритарт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из организаторов фестиваля Анатолий Байков.

Мурал на здании Клуба приказчиков в Ярославле Ирина Зубатенко

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении рисунка на здании бывшего Клуба общества приказчиков на улице Свердлова, 9. Ярославские градозащитники поставили под вопрос законность арт-объекта, так как он размещён на памятнике, изменять облик которого запрещено законом.

Сейчас в принадлежащем городским властям здании располагается Ярославский камерный театр. Его директор Юрий Ваксман сказал, что рисунок на фасаде дома появился с его разрешения.

«Ко мне обратились с предложением организаторы конкурса ко Дню города. Они пообещали совершенно бесплатно нарисовать на здании портрет выдающегося писателя Бориса Пастернака. Я согласился, потому сейчас у меня нет средств содержать фасад. Граффити — временная мера. Как только деньги появятся, мы сделаем все, как надо, — рассказал Юрий Ваксман», — рассказал Юрий Ваксман.

Организаторы «Ярстритарта» сообщили, что на роспись дома №9 по улице Свердлова была согласована и в мэрии. Городские власти ситуацию пока не комментирует.

Между тем градозащитница Ольга Мазанова уже обратилась в департамент охраны объектов культурного наследия с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных.

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