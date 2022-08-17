Ярославль, 17 августа 2022, 16:44 — REGNUM Возмутивший градозащитникцу и краеведа мурал на стене памятника архитектуры в Ярославле делают в рамках фестиваля «Ястритарт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из организаторов фестиваля Анатолий Байков.
Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении рисунка на здании бывшего Клуба общества приказчиков на улице Свердлова, 9. Ярославские градозащитники поставили под вопрос законность арт-объекта, так как он размещён на памятнике, изменять облик которого запрещено законом.
Сейчас в принадлежащем городским властям здании располагается Ярославский камерный театр. Его директор Юрий Ваксман сказал, что рисунок на фасаде дома появился с его разрешения.
Организаторы «Ярстритарта» сообщили, что на роспись дома №9 по улице Свердлова была согласована и в мэрии. Городские власти ситуацию пока не комментирует.
Между тем градозащитница Ольга Мазанова уже обратилась в департамент охраны объектов культурного наследия с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных.
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