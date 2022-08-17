Москва, 17 августа 2022, 16:08 — REGNUM Властям Китая очень бы хотелось сильно ослабить юань, но США не согласятся с такой политикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал решение Народного банка Китая понизить курс юаня до 6,79 юаня за доллар.
«Хочу обратить внимание, что курс юаня к доллару колеблется на уровне погрешности. Все колебания в 2022 году были на уровне 2% туда-сюда. Это в наших российских реалиях (когда рубль к доллару скачет за год с 55 до 150 рублей за доллар), мягко говоря, даже не колебание, — сказал Головченко. — Конечно, Китаю бы хотелось ослабить свою валюту. Это Китаю выгодно, ведь это страна-экспортер. Но Китай — слишком большая и сильная экономика. И такие страны, как США, не будут согласны с девальвацией юаня. Это очевидно. Поэтому Китай этого не делает».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рекордное снижение курса юаня к доллару объяснили локдаунами в Китае.
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