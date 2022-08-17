Москва, , 16:08 — REGNUM Властям Китая очень бы хотелось сильно ослабить юань, но США не согласятся с такой политикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал решение Народного банка Китая понизить курс юаня до 6,79 юаня за доллар.

Юань и доллар

«Хочу обратить внимание, что курс юаня к доллару колеблется на уровне погрешности. Все колебания в 2022 году были на уровне 2% туда-сюда. Это в наших российских реалиях (когда рубль к доллару скачет за год с 55 до 150 рублей за доллар), мягко говоря, даже не колебание, — сказал Головченко. — Конечно, Китаю бы хотелось ослабить свою валюту. Это Китаю выгодно, ведь это страна-экспортер. Но Китай — слишком большая и сильная экономика. И такие страны, как США, не будут согласны с девальвацией юаня. Это очевидно. Поэтому Китай этого не делает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рекордное снижение курса юаня к доллару объяснили локдаунами в Китае.

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