Москва, 17 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Вместо повышения цен на алкоголь нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни, заявил 17 августа президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Обратив внимание главы региона на показатели заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз», президент сказал, что во Владимирской области показатель в 2,6 раза превышает среднероссийский: в прошлом году он составил 122,6 случая на 100 тысяч.

Глава государства выразил мнение, что в этой сфере «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов». «Первое — нужно всё-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни», — сказал Путин.

Президент добавил, что необходимо развивать инфраструктуру для занятий спортом, а также «культурой в самом прямом и широком смысле этого слова». У людей должна быть возможность посещать культурные мероприятия.