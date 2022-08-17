17 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи социальных сетей Южной Кореи остро отреагировали на замечания Китая по поводу совместных учений Сеула, Вашингтона и Токио, обвинив Пекин во «вмешательстве во внутренние дела» страны.

Валерий Ходячий, , 19:40 — REGNUM Власти Китая довольно остро реагируют на вопросы, касающиеся Тайваня, будь то визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси или визит делегации американских политиков на остров. Пекин продолжает придерживаться политики «единого Китая» и проводить различные учения, включая учения с боевыми стрельбами, вокруг Тайваня в ответ на злодеяния США. Однако внимание китайских властей сосредоточено не только на решении внутренних проблем, но и на делах других государств.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

16 августа министерство иностранных дел Китая выступило против совместных учений Южной Кореи, США и Японии по обнаружению и отслеживанию баллистических ракет «Тихоокеанский дракон», которые прошли с 8 по 14 августа у берегов Гавайев.

В ходе брифинга официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что данные учения оказывают негативное влияние на ситуацию на Корейском полуострове, усиливают напряженность и подрывают взаимное доверие.

Он также акцентировал внимание на том, что все вышеупомянутые страны заинтересованы в защите мира и стабильности на Корейском полуострове, поэтому «каждая страна должна проявлять добрую волю друг к другу и двигаться в одном направлении».

По данным министерства обороны Южной Кореи, в учениях «Тихоокеанский дракон», которые прошли с 8 по 14 августа у берегов Гавайев, приняли участие военно-морские силы пяти стран, таких как Южная Корея, США, Япония, Австралия и Канада.

«Тихоокеанский дракон» — учения по обнаружению и отслеживанию баллистических ракет, проводимые США, Южной Кореей и Японией раз в два года в рамках многонациональных морских учений RIMPAC, проходящих под руководством США.

Военные учения по перехвату баллистических ракет «Тихоокеанский дракон» U. S. Navy

«Они думают, что их учения у берегов Тайваня вызывают доверие? Прежде чем говорить об этом, подумайте о своих действиях», — советует grad***.

«Они несут такой же бред, что и левые в Южной Корее. Это я о том, что у них, якобы всё хорошо, а у других нет», — пишет wnal***.

«Расскажите лучше о своих учениях в Тайваньском проливе…» — требует lym0***.

«Я не доверяю этим ребятам», — сообщает happ***.

«Даешь независимость Гонконгу и Тибету», — требует tops***.

«Они оказывают негативное влияние на Корейский полуостров. Когда-нибудь они исчезнут с лица земли», — жалуется seg4***.

«Поди ещё потихой проводят учения с Россией», — предполагает asde***.

«Чем вы там занимаетесь на самом деле? Лучше попросите КНДР избавиться от ядерного оружия», — вопрошает dora***.

«Чья бы корова мычала. Вам ли говорить о блокаде других стран и вмешательстве во внутренние дела?!» — возмущается im14***.

«Это проверка уровня доверия. Судя по всему, мы должны ещё больше укрепить сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио и стремиться к укреплению своего военного потенциала», — утверждает swk1***.

«Коммунистическая партия Китая, прекрати вести войну с Тайванем и живите себе спокойно», — призывает cs_t***.