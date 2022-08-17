Москва, 17 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Раньше экономику ЕС спасали только технологии и удобный поставщик дешёвого сырья в сухопутных границах — а теперь технологии есть и у конкурентов, а от источника дешёвого сырья Европейский союз отказался самостоятельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал прогнозы экспертов агентства «Блумберг» о том, что риски рецессии в еврозоне выросли до самого высокого с ноября 2020 года уровня.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Во время эпидемии и США, и ЕС на полную мощность запустили печатные станки и стали раздавать деньги и бизнесам, и гражданам для поддержания спроса. Стратегия правильная и имела бы успех, если бы не три фактора. Первый — нарушение цепочек поставок, создавшее искусственный дефицит. Второй — ощутимая часть получателей помощи предпочла не выйти на работу, а дальше получать помощь. Третий – печатаные станки США и Европы перегрелись (долларовая масса, к примеру, за два года выросла на 40%), — рассказал Пальченко. — Законы экономики не обмануть, и если производство не растёт и нужно, чтобы у тебя стало денег больше, это значит, что у кого должно стать денег меньше. Далее происходят всем известные события, которые привели к повышению цен на углеводороды, продукты питания, а также увеличили спрос на продукцию ВПК. Кто основной поставщик на мировом рынке углеводородов, продуктов питания и оружия? Это США. Далее, ещё до весны 2022 года было анонсировано сворачивание в Америке QE (количественное смягчение — прим. ИА REGNUM) и повышение ставки. А ЕС свой печатный станок останавливать не спешил, ставку повысил позже и значительно меньше, чем Америка».

Кроме того, ЕС, как отметил Пальченко, в отличие от Америки, впустил к себе миллионы беженцев, что увеличило нагрузку на его бюджеты.

«Также гораздо сильнее экономика Европы зависела от России в плане экспорта и импорта. Инвесторы всё это, разумеется, наблюдали. И конечно же, произошло то, о чем предупреждали. А именно, европейские богатства в третий раз в истории стали уходить в США, а ещё и в ЮВА. Любой серьёзный кризис пережидается инвесторами в так называемых «тихих гаванях». «Тихие гавани» сегодня — это рынки ЮВА и в определённой степени трежерис. Поэтому экономика Европы страдает сегодня значительно сильнее, чем экономика США, — сказал эксперт. — С марта по сегодняшний день ЕС получил по итогу невосстановленную после ковида экономику, инфляцию, огромные траты на энергетику, продовольствие, оружие и беженцев, и это при убитом долговом рынке. Поэтому, конечно же, риск рецессии в Европе вырос и будет ещё расти».

По словам Пальченко, европейцы своими действиями «вдохнули новую жизнь» в своих конкурентов в ЮВА и продолжат терять мировые рынки.

«Европейским политикам нужно понимать, что в конкурентной борьбе выигрывает тот, у кого больше населения, ниже себестоимость, есть доступ к ресурсам и технологиям. Раньше Европу спасали только технологии и удобный поставщик дешёвого сырья в сухопутных границах. Теперь технологии есть и у конкурентов, а от источника дешёвого сырья Европа отказалась самостоятельно», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам «Блумберг», в ФРГ уже в нынешнем квартале может начаться стагнация.