Баку, 17 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы о награждении пограничников орденами и медалями, а также о присвоении ряду офицеров генеральских званий. Документы были обнародованы 17 августа на сайте главы государства.

President.az Ильхам Алиев

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени были награждены четыре военнослужащих, в том числе двое — посмертно. Медалями «За Родину», «За отвагу» и другими были награждены до 80 человек, из которых десять — посмертно.

Кроме того, троим генерал-майорам Алиев присвоил звание «генерал-лейтенант», а шестерым полковникам — «генерал-майор».

Напомним, с 1 по 3 августа в Нагорном Карабахе произошло крупнейшее обострение после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года. После заявления о гибели азербайджанского военнослужащего ВС Азербайджана нанесли серию ударов по позициям армии обороны Арцаха. В Баку это назвали операцией «Возмездие».