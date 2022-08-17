Нарьян-Мар, , 21:25 — REGNUM «Стену памяти» в Нарьян-Маре откроют осенью. Работа идёт в плановом режиме, в настоящий момент подрядчиком произведены подготовительные работы по отсыпке территории, производится обвязка каркаса для заливки фундамента. Об этом сообщил и. о. главы администрации Нарьян-Мара Дмитрий Анохин в ходе еженедельного оперативного совещания губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы совместно с ветеранами очень долго и скрупулёзно оттачивали проект «Стена памяти», и вот сейчас идёт его сооружение. Дело осталось за малым — всё собрать, и в центре города у нас будет красивый мемориал, который объединит «Обелиск Победы», «Стену памяти» и «Аллею Победы», — отметил Юрий Бездудный.

В центральной части конструкции «Стены памяти» будет установлен видеоэкран размером 4,5 на 2,6 метра, который адаптирован для работы в суровых климатических условиях. Помимо этого, два сенсорных экрана будут подключены к базе данных, где можно найти информацию о героях Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Ненецкого автономного округа.

Концепция проекта «Стена памяти» была утверждена в сентябре 2021 года. В ходе презентации итогового варианта в июне этого года глава региона дал поручение завершить реализацию к сентябрю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что центр «Наследие» совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика» завершили экспедицию в Красноярском крае. Очистные работы в посёлке Диксон продолжались десять дней. За это время волонтёры убрали ветхие конструкции объемом более 20 тонн, а также очистили и подготовили к торжественным мероприятиям территорию у памятника, посвященного морякам, вставшим на защиту страны во время Великой Отечественной войны.

Читайте также: В Диксоне готовятся к 80-летию «исторического боевого сражения за Арктику»