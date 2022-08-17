Москва, , 16:05 — REGNUM Весной 2022 года в РФ заметно изменилась модель потребительского поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что граждане РФ в июле 2022 года стали чаще отказываться от уже одобренных им кредитов.

Долги

«Жители страны стали чаще отказываться от долгосрочных покупок. Эта тенденция изменения потребительского поведения проявляется и сейчас. Прежде всего с этим и связано увеличение отказов по уже одобренным кредитам, — сказал Ковригин. — Кроме того, на этот статистический показатель влияет и расширение доступности запроса кредитов. Мосбиржа при поддержке ЦБ РФ активно развивает проект «Финуслуги» — приложение, которое позволяет запрашивать кредиты сразу в нескольких банках и сравнивать условия. Большинство банков уже ввели собственные дистанционные сервисы запроса кредитных продуктов. Заемщики просто могут получить одобрение кредита без визита сразу в нескольких банках и выбрать наиболее приемлемый для них, прежде всего с учетом ставки процента».

Поэтому, как полагает Ковригин, рост числа отказов от уже одобренных кредитов никаких существенных проблем или тенденций в экономике не отражает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее финансист Мария Ермилова рассказала, что жители РФ стали рациональнее относиться к получению новых займов в банках.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансист Ермилова объяснила, как в РФ изменилось отношение к кредитам