Москва, 17 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В РФ не произошло ожидаемого серьезного роста безработицы, хотя к этому были все предпосылки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала решение Минэкономразвития РФ улучшить прогнозы по росту безработицы в РФ по итогам 2022 года с 6,7% до 4,8%.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«У МЭР есть для этого основания, поскольку ожидаемого серьезного роста безработицы не произошло, хотя все предпосылки были, и прогнозы звучали не очень радужные, — констатировала Иванова-Швец. — Стабилизации рынка труда способствовали активные меры правительства, программы обучения и трудоустройства, да и многие иностранные компании остались в различных форматах и сохранили рабочие места. Поэтому сейчас уже можно согласиться с выводами МЭР об уровне безработицы в 4,8%, но реально не выше 5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума.