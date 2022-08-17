Лос-Анджелес, США, 17 августа 2022, 16:03 — REGNUM Против рэпера Young Thug и его команды подали судебный иск из-за отмены одного из его концертов. Об этом 17 августа пишет Billboard.

Young Thug
Young Thug
Скриншот из музыкального клипа Young Thug

Согласно жалобе, после несостоявшегося выступления компания музыканта не вернула организаторам A-1 Concert Entertainment выплаченный ранее гонорар в размере $150 тыс. Владельца A-1 Concert Entertainment «уверяли, что он получит возмещение средств», но деньги до сих пор не перевели.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Young Thug был арестован вместе с другими участниками лейбла Young Stoner Life. Правоохранительные органы подозревают, что рэперы принимали участие в преступной деятельности уличной банды, которой якобы является музыкальный лейбл.

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