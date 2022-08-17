Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Против рэпера Young Thug и его команды подали судебный иск из-за отмены одного из его концертов. Об этом 17 августа пишет Billboard.

Скриншот из музыкального клипа Young Thug Young Thug

Согласно жалобе, после несостоявшегося выступления компания музыканта не вернула организаторам A-1 Concert Entertainment выплаченный ранее гонорар в размере $150 тыс. Владельца A-1 Concert Entertainment «уверяли, что он получит возмещение средств», но деньги до сих пор не перевели.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Young Thug был арестован вместе с другими участниками лейбла Young Stoner Life. Правоохранительные органы подозревают, что рэперы принимали участие в преступной деятельности уличной банды, которой якобы является музыкальный лейбл.