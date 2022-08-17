Москва, , 16:03 — REGNUM Судя по объемам ввозимых в Россию за год смартфонов, только каждый 10-й житель РФ сейчас готов поменять свой телефон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Смартфон Unsplash

«Большинство жителей РФ, не видя значительных отличий в новинках, уже не торопятся часто менять свой смартфон на новую модель, — сказал Тимофеев. — Судя по объемам ввозимых за год смартфонов, только каждый 10-й житель РФ сейчас готов поменять свой телефон, что подтверждает, что на внутреннем рынке достаточно большой запас любых телефонов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимофеев рассказал, чем в РФ обусловлено падение спроса на бюджетные смартфоны.

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