Джакарта, 17 августа 2022, 16:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экономический рост в 2023 году, как ожидается, составит 5,3%, сообщает Kompas.
По словам главы государства, правительство приложит максимум усилий для поддержания устойчивости экономики.
«Ожидается, что экономический рост в 2023 году составит 5,3%. Мы приложим максимум усилий для поддержания устойчивости укрепления национальной экономики», — заявил Джоко Видодо.
Между тем, по прогнозам, инфляция останется на уровне 3,3%.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство пытается снизить уровень безработицы до 6% в 2023 году.
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