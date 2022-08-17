Джакарта, 17 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экономический рост в 2023 году, как ожидается, составит 5,3%, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

По словам главы государства, правительство приложит максимум усилий для поддержания устойчивости экономики.

«Ожидается, что экономический рост в 2023 году составит 5,3%. Мы приложим максимум усилий для поддержания устойчивости укрепления национальной экономики», — заявил Джоко Видодо.

Между тем, по прогнозам, инфляция останется на уровне 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство пытается снизить уровень безработицы до 6% в 2023 году.

Читайте также: Индонезия планирует снизить уровень безработицы до 6%