Москва, , 16:01 — REGNUM Население РФ всё больше вовлечено в ситуацию глобальной экономической неопределенности и не торопится обновлять гаджеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что поставки в РФ смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей в первом полугодии 2022 года упали на 56%, а поставки всех смартфонов на 38%. Как полагает Тимофеев, жители РФ не останутся без новых смартфонов.

Смартфон

«На вторичном рынке достаточно много в прошлом топовых, но ещё превосходящих по функционалу дешевые модели смартфоны, — сказал Тимофеев. — И падение спроса на бюджетные смартфоны обусловлено во многом этим фактором. Кроме того, высокие цены на топовые модели от Apple и Samsung держались достаточно долго, к тому же с февраля цены вообще было взлетели почти в два раза. И со снижением курса валюты многие топовые модели если не в ритейле, то на «горбушках» стали доступны как никогда».

Также он подчеркнул, что большая часть смартфонов всё меньше удивляет новизной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом выросла доля импорта в оптовой торговле продуктами, одеждой, коммуникационным и информационным оборудованием.