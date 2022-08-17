Архангельск, 17 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Владелец Группы компаний «УЛК» Владимир Буторин, выступая на выставке в рамках чемпионата «Лесоруб XXI века», заявил о готовности переходить на продукцию отечественных и китайских производителей, сообщает правительство Архангельской области.

Евгений Фельдман / Новая газета Лесопилка

«На сегодня различные запчасти в России производятся не хуже, чем в Европе, и при этом в 4 — 5 раз дешевле. Мы сейчас завершаем строительство большого завода площадью 12 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день уже все узлы и агрегаты ремонтируем сами — никто не оказывает нам услуг. Я ставлю задачу, чтобы до 70 – 80 процентов всех запчастей мы производили сами. Спасибо кризису, он нас подтолкнул к этому», — отметил Буторин.

Как сообщало ИА REGNUM, Володин заявил, что санкции против России ударили бумерангом по США и Евросоюзу.