Сургут, Югра, 17 августа 2022, 16:00 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в горадминистрации и судах вновь искали взрывные устройства. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».
На электронную почту ведомств поступило анонимное сообщение о минировании. Здания мэрии и судов обследовали кинологи с собаками. Опасных предметов обнаружено не было.
Отмечается, что ложные сообщения о минировании учреждений и ведомств Сургута поступили уже третий раз за месяц.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в костромские учреждения продолжают поступать ложные сообщения о минировании организаций.
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