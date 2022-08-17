Сургут, Югра, 17 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в горадминистрации и судах вновь искали взрывные устройства. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

На электронную почту ведомств поступило анонимное сообщение о минировании. Здания мэрии и судов обследовали кинологи с собаками. Опасных предметов обнаружено не было.

Отмечается, что ложные сообщения о минировании учреждений и ведомств Сургута поступили уже третий раз за месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в костромские учреждения продолжают поступать ложные сообщения о минировании организаций.