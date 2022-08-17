Москва, 17 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,58%, до $91,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Опасения развития рецессии в странах Запада, а также замедления экономики Китая из-за пандемийных ограничений, вкупе с ожиданиями нового ужесточения монетарной политики ведущими центробанками заставляют инвесторов избегать рисковых активов.

Сырьевые котировки на основных площадках торгуются в красной зоне. Нефть также в минусе, однако район $90 за баррель выступает довольно мощной поддержкой.

Сегодня рынок нефти ожидает публикации данных по запасам нефти от минэнерго США.

Если они покажут снижение, а публикация протоколов заседания ФРС покажет сомнения в необходимости резко повышать ставку, нефть может оттолкнуться от этой поддержки и вновь двинуться к $100», — считает эксперт.

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