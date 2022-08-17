Москва, 17 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Жители РФ стали рациональнее относиться к получению новых кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в июле 2022 года граждане РФ стали чаще отказываться от кредитов, уже одобренных банками.

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«Это определённый сигнал о том, что высокий спрос, больше носящий психологический характер, со стороны населения начинает спадать, — сказала Ермилова. — Ранее население готово было брать кредиты и по невыгодным условиям, и по итогу это могло привести к просрочке по ним. Если брать кредиты на более крупные суммы, то обычно подаётся несколько заявок в банки, и клиент сам определяет, какое предложение наиболее выгодное. Постепенно показатели выравниваются на докризисные значения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что жители РФ перешли от стратегии получения кредитов любой ценой к более грамотному, с финансовой точки зрения, поведению.