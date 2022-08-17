Калуга, , 21:49 — REGNUM В Калужской области готовность объектов ЖКХ и энергетики составляет 84%, что превышает уровень готовности аналогичного периода 2021 года (78,5%). Все муниципалитеты выполняют подготовительные мероприятия в соответствии с утвержденными графиками. Серьезных отставаний нет, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Подготовка к отопительному сезону Admobninsk.ru

Для подготовки муниципальных объектов жизнеобеспечения к зимнему периоду из областного бюджета местным бюджетам предусмотрена субсидия в размере около 209 млн рублей в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области». В её реализации в 2022 году участвуют 24 муниципальных образования. На сегодняшний день монтажные работы начаты на более 98% запланированных объектах. Всего в рамках программы будет проведена модернизация 19 котельных и капитальный ремонт 64 участков тепловых сетей общей протяженностью свыше13 км.

В рамках заседания областной правительственной комиссии по подготовке к предстоящей зиме рекомендовано «Калугаэнерго» и «Калугаоблводоканалу» принять меры по организации бесперебойной работы подведомственных объектов в условиях значительного понижения температуры наружного воздуха и оперативному реагированию при возникновении аварийных ситуаций с отключением электроснабжения. Особое внимание обращено на контроль за подготовкой объектов теплоснабжения в военных городках и активного взаимодействия в этом вопросе с военной прокуратурой.

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