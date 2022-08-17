Турция и Израиль договорились о восстановлении дипломатических отношений
Анкара, 17 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Власти Турции приняли решение назначить посла и восстановить дипотношения с Израилем, заявил 17 августа глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту», — сказал он на пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
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