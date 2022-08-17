Анкара, 17 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Власти Турции приняли решение назначить посла и восстановить дипотношения с Израилем, заявил 17 августа глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

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