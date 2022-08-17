Казань, , 16:28 — REGNUM Состояние окружающей среды во многом определяет национальную безопасность государства. Об этом 17 августа заявил глава Татарии Рустам Минниханов, выступая на заседании совета безопасности РТ.

Волга © ИА REGNUM

Он отметил, что многообразная деятельность человека является одной из причин, оказывающих негативное влияние на состояние речных систем.

«Сегодня в республике наблюдается негативное состояние речных систем — малые реки деградируют и отмирают. Причина — многообразная деятельность человека, строительство, откачивание подземных вод и падение уровня грунтовых вод, сброс отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, а также накопление в донных отложениях малых рек опасных биогенных химических загрязнений», — конкретизировал Минниханов.

Неочищенные сточные воды промышленных предприятий, объектов коммунального и сельского хозяйства, нерегулируемые диффузные стоки, или грязь с автодорог, полей, попадают в реки. Необходим поиск конструктивных решений по обеспечению жителей качественной окружающей средой, подчеркнул глава РТ.

Важным остается обеспечение населения качественной питьевой водой, водой для бытовых нужд, контроль и работа очистных сооружений, добавил Минниханов.

Глава Татарии поручил подготовить обращение в адрес правительства РФ о продлении федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2030 года и о принятии федерального проекта «Оздоровление Камы».

«Оздоровление Волги и Камы — очень востребованные программы. Мы обязательно подготовим это обращение. Считаю, что невозможно отделить Волгу от Камы, так как половина Волги — это вода из реки Кама», — добавил он.

Также отмечается, что недобросовестные предприятия, загрязняющие водные объекты, необходимо привлекать к ответственности, а в ряде случаев штрафовать должностные лица. Частные компании, которые не могут обеспечить работу очистных сооружений, передать государству, сказал Минниханов.

Всего в Татарии расположено 174 очистных сооружения, 93 из них находятся в частной собственности. С очисткой сточных вод не справляются 73 сооружения. В 2019–2022 годах в республике построили и реконструировали 12 очистных сооружений. До конца 2024 года возведут 22 объекта.

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ИА REGNUM ранее передавало, в рамках реализации нацпроекта «Экология» к 2024 году в России будет ликвидирована 191 свалка и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде, поднято из акваторий 79 затонувших судов и ликвидировано 500 заброшенных скважин.

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