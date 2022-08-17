Казань, 17 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Состояние окружающей среды во многом определяет национальную безопасность государства. Об этом 17 августа заявил глава Татарии Рустам Минниханов, выступая на заседании совета безопасности РТ.

ИА REGNUM Волга

Он отметил, что многообразная деятельность человека является одной из причин, оказывающих негативное влияние на состояние речных систем.

«Сегодня в республике наблюдается негативное состояние речных систем — малые реки деградируют и отмирают. Причина — многообразная деятельность человека, строительство, откачивание подземных вод и падение уровня грунтовых вод, сброс отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, а также накопление в донных отложениях малых рек опасных биогенных химических загрязнений», — конкретизировал Минниханов.

Неочищенные сточные воды промышленных предприятий, объектов коммунального и сельского хозяйства, нерегулируемые диффузные стоки, или грязь с автодорог, полей, попадают в реки. Необходим поиск конструктивных решений по обеспечению жителей качественной окружающей средой, подчеркнул глава РТ.

Важным остается обеспечение населения качественной питьевой водой, водой для бытовых нужд, контроль и работа очистных сооружений, добавил Минниханов.

Глава Татарии поручил подготовить обращение в адрес правительства РФ о продлении федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2030 года и о принятии федерального проекта «Оздоровление Камы».

«Оздоровление Волги и Камы — очень востребованные программы. Мы обязательно подготовим это обращение. Считаю, что невозможно отделить Волгу от Камы, так как половина Волги — это вода из реки Кама», — добавил он.

Также отмечается, что недобросовестные предприятия, загрязняющие водные объекты, необходимо привлекать к ответственности, а в ряде случаев штрафовать должностные лица. Частные компании, которые не могут обеспечить работу очистных сооружений, передать государству, сказал Минниханов.

Всего в Татарии расположено 174 очистных сооружения, 93 из них находятся в частной собственности. С очисткой сточных вод не справляются 73 сооружения. В 2019–2022 годах в республике построили и реконструировали 12 очистных сооружений. До конца 2024 года возведут 22 объекта.

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ИА REGNUM ранее передавало, в рамках реализации нацпроекта «Экология» к 2024 году в России будет ликвидирована 191 свалка и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде, поднято из акваторий 79 затонувших судов и ликвидировано 500 заброшенных скважин.

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