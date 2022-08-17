Чебоксары, 17 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Чувашия стала участником всероссийского флешмоба, посвящённого Дню Государственного флага России. Итогом проекта станет большой триколор, фрагменты которого вернутся из регионов с пожеланиями и поздравлениями от жителей. В Чебоксарах акция стартовала 17 августа на Красной площади, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Чувашии.

https://gs.cap.ru Пожелание спикера Госсовета Чувашии Леонида Черкесова на фрагменте российского триколора

В преддверии Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа, фрагменты российского триколора были разосланы во все регионы страны. На них участники флешмоба оставляют свои поздравления и обращения к общественности. В Чувашии старт акции был дан на Красной площади, где первым пожелание на фрагменте триколора оставил спикер Госсовета, председатель Ассамблеи проживающих в республике народов Леонид Черкесов.

«Российский триколор объединяет все народы, проживающие на территории нашей страны. Для них он является символом надёжности, предметом гордости. Моё послание кратко и ёмко: «Zа Родину! Zа президента! Zа российский флаг!» — сказал Леонид Черкесов.

По его словам, краткая фраза «Zа Родину!» сегодня имеет очень много смыслов: «За нашу историю», «За нашу культуру», «За единство народов России».

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Председатель чувашского парламента поблагодарил организаторов акции за «ещё один повод вспомнить ценности, которые сближают каждого из нас», назвав в их числе верность Родине, любовь к культуре, уважение к традициям проживающих в стране народов. И «знаком единения всех наций» в России, по мнению, Черкесова, является государственный флаг. Напомним, что в Чувашии проживают представители более 120 национальностей, созданы десятки национально-культурных автономий.

В акции также приняли участие депутаты разных уровней, представители образовательных и общественных организаций, деятели культуры, журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция завершится 22 августа, в День Государственного флага РФ, в московском парке Победы на Поклонной горе, где волонтёры развернут огромный флаг. Его части будут сшиты из фрагментов с пожеланиями жителей страны, а также ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.