Париж, , 15:56 — REGNUM Лето, которое переживает Франция в этом году, становится предвкушением того, чего стоит ожидать миру от глобального потепления, считает климатолог Жан Жузель, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Этим летом экстремальные климатические явления сменяют друг друга. Умножение аномальной жары, исторической засухи, пожаров, а теперь и сильных бурь.

«Возможно, мы немного недооценили температурные рекорды. Но нельзя забывать, что глобальное потепление уже здесь», — признается климатолог.

Лето, подобное 2022 году, «с усилением волн тепла, более длительными засушливыми периодами и периодами без осадков» постепенно станет «нормой». Это среднестатистическое лето 2040-х годов, считает Жан Жузель.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких недель сильной жары на Париж обрушились ливни, вызвавшие многочисленные наводнения на улицах и станциях метро.

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