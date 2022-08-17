Париж, 17 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Лето, которое переживает Франция в этом году, становится предвкушением того, чего стоит ожидать миру от глобального потепления, считает климатолог Жан Жузель, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Этим летом экстремальные климатические явления сменяют друг друга. Умножение аномальной жары, исторической засухи, пожаров, а теперь и сильных бурь.

«Возможно, мы немного недооценили температурные рекорды. Но нельзя забывать, что глобальное потепление уже здесь», — признается климатолог.

Лето, подобное 2022 году, «с усилением волн тепла, более длительными засушливыми периодами и периодами без осадков» постепенно станет «нормой». Это среднестатистическое лето 2040-х годов, считает Жан Жузель.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких недель сильной жары на Париж обрушились ливни, вызвавшие многочисленные наводнения на улицах и станциях метро.

Читайте также: Париж вернулся к нормальной жизни после гроз и наводнений