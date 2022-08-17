Киев, , 15:52 — REGNUM Новый пакет военной помощи будет передан киевскому режиму властями Норвегии. Об этом 17 августа сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников на своей странице в одной из соцсетей по итогам переговоров с норвежским коллегой Бьорном Арилдом Грамом.

Алексей Резников (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Как сообщил Резников, норвежские власти готовы предоставить Киеву новый пакет военной помощи. При этом он утончил, что также Норвегия будет вести обучение украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что шесть новых гаубиц М109 производства США были доставлены на Украину из Латвии.