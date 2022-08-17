Волгоград, 17 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Проверки по фактам получения травм малолетними детьми проводят инспекторы по делам несовершеннолетних в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

В Ворошиловском районе двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. В квартире ребёнок находился присмотром старшего брата, пока их мать отлучилась в магазин. Мальчик доставлен в больницу.

За жизнь другого ребёнка, годовалого мальчика, борются реаниматологи. В Дзержинском районе женщина, состоящая на учёте как неблагополучный родитель, пригласила к себе знакомую. Во время распития спиртных напитков гостья выронила младенца из рук на пол. Ребёнок получил тяжёлые травмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.