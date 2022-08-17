Горно-Алтайск, , 15:51 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По 38 новых носителей зарегистрированы в Горно-Алтайске и Майминском районе. Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Усть-Канского, Улаганского и других районов. Общее число случаев инфицирования за время пандемии достигло 36 126.

«Под медицинским наблюдением находится 415 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 638 170 человек, выдано 76 590 постановлений, 4214 предписания», — добавили в ведомстве.