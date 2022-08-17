Москва, , 15:50 — REGNUM Для программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса важна прозрачная процедура и понятные условия, как ими воспользоваться, считает член генерального совета «Деловой России», генеральный директор «Ивановской текстильной компании» Юрий Шилов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM постановление о льготных кредитах для российского малого и среднего бизнеса под 3-4,5% годовых, 17 августа подписанное главой российского правительства Михаилом Мишустиным, он пояснил:

Деньги Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

«У бизнеса есть сложности в работе с банками, так как им выделяют неизвестный лимит, мы готовим документы — и в итоге получаем отказ, потому что объем финансирования, оказывается, в разы меньше. Поделюсь нашим тяжелым опытом. Весной нам подняли ставки по кредитам. Для нас это стало грандиозной нагрузкой. Мы подали заявки на льготные программы в два банка сразу и получили предварительное одобрение.

Мы проделали огромную работу, но оказалось, что банкам снизили лимиты в четыре раза, и деньги выделяют только компаниям в плохом финансовом положении. Нам же наоборот увеличивают ставку, потому что мы должны, грубо говоря, спонсировать предприятия в плохом финансовом положении. Это было очень непонятно. И самое главное — мы потеряли много времени. Возможно, мы бы ушли в другой банк.

Кроме того, в регионах сложно пройти перед компаниями, одобренными властями. Лучшие программы с точки зрения условий обычно в Москве. Получается, что сейчас мы вынуждены задумываться о том, чтобы уйти из нашего региона в Москву, чтобы получить эти условия.

Сейчас мы ушли в другой банк, где лимиты больше, но программа годовая. И для нас очень большой риск, что ее резко отменят, и мы не сможем пролонгировать эти кредитные линии. А год для бизнеса это очень мало. Не представляю, во что можно вложить деньги, чтобы за год получить максимальную отдачу. Именно срок очень сильно ограничивает бизнес, хотя бы трехлетние программы были бы намного комфортнее».

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о льготных кредитах для российского малого и среднего бизнеса под 3-4,5% годовых 17 августа подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Средства можно будет использовать для закупки оборудования, капитального ремонта производственных помещений или запуска новых производств.

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