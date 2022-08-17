* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:49 — REGNUM Маулави Мехди Муджахид был арестован 17 августа в расположении 3-го пограничного батальона талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Буньёд уезда Кохсан провинции Герат, а затем казнён. Об этом газете «8 Собх» сообщили источники в разведке.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также представили фотографию некоего трупа, однако, пока неизвестно, относится это фото к маулави Мехди.

Напомним, ранее министерство обороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что маулави Мехди был убит талибскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пограничниками на границе Афганистана и Ирана.