Ереван, , 15:48 — REGNUM Фейерверки нарушают покой граждан и представляют опасность для людей, поэтому нужно запретить их любое частное использование. Об этом 17 августа заявил журналистам бывший вице-премьер правительства Армении Тигран Авинян.

Он посетил место взрыва на территории ТЦ «Сурмалу» в Ереване. Авинян сказал, что его партия «Гражданский договор» будет добиваться рассмотрения соответствующего законопроекта в парламенте в сентябре в экстренном порядке.

«Эта трагедия оказалась отрезвляющей. Она заставила задуматься о хранении подобных материалов и запусках фейерверков на наших мероприятиях», — сказал Авинян.

Напомним, взрыв на территории ТЦ в Ереване произошёл 14 августа после возгорания на складе фейерверков. По последним данным в ходе трагедии погибли 16 человек.

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