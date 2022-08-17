Москва, 17 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. То, что реальная экономическая ситуация в России регулярно оказывается существенно лучше прогнозов министерств экономического блока, уже давно замечено участниками рынка. Есть разные версии, почему это происходит, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Критики из патриотического и левого лагерей, как правило, ссылаются на то, что российские экономические власти являются носителями либеральных взглядов и потому преувеличенно оценивают зависимость России от экономических отношений с Западом и негативно настроены по отношению к государственным монополиям и командным методам управления.

Но, скорее, тут работает простая бюрократическая логика. Если ситуация окажется лучше прогнозов, никто чиновников не накажет. Наоборот, можно будет даже объяснить лучшие результаты усилиями своих ведомств.

Да и средства из бюджета под борьбу с кризисом получить проще. А вот необоснованный оптимизм могут и спросить.

Так что, полагаю, до конца 2022 года прогноз будет ещё раз пересмотрен в лучшую сторону, а итоги года могут оказаться ещё более позитивными.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития улучшило оценку спада экономики России на 2022 год до 4,2%, на 2023 год — ухудшило до 2,7%.

Читайте также: Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП и доходам жителей РФ