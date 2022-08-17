Уфа, , 15:52 — REGNUM Очередной гуманитарный конвой отправили из Башкирии в Донбасс. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В Сургуте грузят помощь Донбассу Пресс-служба горадминистрации Сургута

«Сегодняшняя колонна сформирована с учётом наиболее острых потребностей людей. Это в первую очередь продукты питания и строительные материалы», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ирека Сагитова.

Отмечается, что колонна из четырёх грузовых автомобилей отправилась в Мариуполь Донецкой Народной Республики. Грузовики везут 51,28 тонн строительных материалов и продуктов питания. 11 грузовиков отправились в город Красный Луч Луганской Народной Республики. Они доставят свыше 173 тонн строительных материалов для проведения капитального ремонта в Петровской школе № 22 имени генерал-майора М. М. Шаймуратова.

Ещё один грузовик с художественной литературой был отправлен в Ростов-на-Дону для передачи школьникам Донбасса.

Добавим, что Башкирия оказала помощь Донбассу в объёме более двух тысяч тонн.