Эль-Кувейт, , 15:46 — REGNUM На данный момент преждевременно говорить о том, примет ли организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) решение о том, чтобы повысить нефтедобычу на встрече 5 сентября. Об этом 17 августа заявил генсек ОПЕК представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс в интервью агентству Bloomberg.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы в прошлом неоднократно показывали, что готовы сделать все необходимое, чтобы отвечать потребностям рынка. Но я не могу предвосхитить события и сказать сейчас, как мы поступим, будет ли повышение более чем на 100 (тыс. баррелей ежесуточно) или нет», — сказал он.

Также генсек ОПЕК отметил, что странам — членам организации нужно собраться и оценить параметры нефтяного рынка, так как именно этого будет зависеть их решение. При этом аль-Гайс указал, что ОПЕК использует «прозрачную методологию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация нефтедобывающих стран не несет ответственности за резкий рост инфляции, и обвинил в ней хроническое недоинвестирование в нефтегазовую промышленность.