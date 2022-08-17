Киев, , 15:46 — REGNUM Командиры киевской армии используют данное им право на заверение завещаний в своих интересах, отметил 17 августа в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, согласно решению правительства Украины завещания солдат ВСУ теперь смогут заверять их командиры. Раньше таким правом обладали только нотариусы.

«Хорошие новости, но не для украинских вояк. Я уже представляю, какое количество вояк будут списаны, как боевые потери, чтобы командиры смогли отжать их имущество», — отметил Безсонов.

В условиях боевых действий командирам будет несложно оказать на своих подчиненных давление и принудить их к переписыванию имущества, полагает заместитель министра.

Подобные решения лишь ускоряют моральное разложение киевской армии, добавил Безсонов: «Главное, чтобы эти законодательные инициативы не прекращались».