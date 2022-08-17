Киев, 17 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Командиры киевской армии используют данное им право на заверение завещаний в своих интересах, отметил 17 августа в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как сообщалось ранее, согласно решению правительства Украины завещания солдат ВСУ теперь смогут заверять их командиры. Раньше таким правом обладали только нотариусы.

«Хорошие новости, но не для украинских вояк. Я уже представляю, какое количество вояк будут списаны как боевые потери, чтобы командиры смогли отжать их имущество», — отметил Безсонов.

В условиях боевых действий командирам будет несложно оказать на своих подчиненных давление и принудить их к переписыванию имущества, полагает заместитель министра.

Подобные решения лишь ускоряют моральное разложение киевской армии, добавил Безсонов: «Главное, чтобы эти законодательные инициативы не прекращались».