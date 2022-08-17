Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM За прошедшие сутки в больницы Санкт-Петербурга госпитализировали 238 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 118 больных больше, чем сутками ранее. Об этом 17 августа сообщили в региональном оперштабе.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

На лечении ковида и пневмонии в медучреждениях Петербурга находятся 2211 человек (+157 пациентов относительно прошлых суток). В реанимации лежат 176 больных (+15), а 28 пациентов (+5) лечат с применением аппаратов ИВЛ. После получения отрицательного теста на ковид из стационаров выписались 242 человека (+72).

В Петербурге имеется 2255 мест для лечения ковидных больных. За сутки для лечения таких пациентов перепрофилировали еще один стационар. Количество коек возросло на 113 мест.

В домашних условиях лечение ковида ведут 19 799 человек. За сутки их стало больше на 1413 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за истекшие сутки в городе зафиксировали 3881 случай заражения коронавирусом (+105). Скончались от ковида, как основной причины смерти, за сутки 14 больных (+3). А победили вирус за сутки 3752 пациента (+782).

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