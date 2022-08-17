Салехард, 17 августа, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского примет участие в выставочном проекте «Бой за Диксон. Подвиг во льдах» в Красноярске. Музеем будут представлены экспонаты, поднятые со дна Карского моря, на месте гибели ледокола «Александр Сибиряков». Выставка откроется в пароходе-музее «Св. Николай» и пройдёт в период с 25 августа по 30 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

В 2015 году со дня Карского моря подняли пулемёт, гильзы и рынды времён Великой Отечественной войны, которые покажут в Красноярске. Помимо этого, окружной музей отправит макеты советского ледокола и немецкого крейсера. Предметы из главного музея Ямала будут экспонироваться в Красноярске впервые.

Напомним, что в августе 1942 года в Диксоне — самом северном посёлке края — произошёл единственный в годы войны морской бой за Уралом. Немецкий «карманный» линкор «Адмирал Шеер» намеревался уничтожить коммуникации Северного морского пути. Он направлялся к Диксону — центру управления перевозками в западном секторе советской Арктики. Моряки Северного флота в неравном бою защитили город и порт, сумели дать отпор вражескому кораблю. В честь подвига моряков-североморцев названы полтора десятка островов Карского моря.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что центр «Наследие» совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика» завершили экспедицию в Красноярском крае. Очистные работы в посёлке Диксон продолжались десять дней. За это время волонтёры убрали ветхие конструкции объемом более 20 тонн, а также очистили и подготовили к торжественным мероприятиям территорию у памятника, посвященного морякам, вставшим на защиту страны во время Великой Отечественной войны.

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