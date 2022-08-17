Лангепас, Югра, 17 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Югре осуждён участник преступной группы, похитившей нефть на сумму 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Установлено, что в 2016 году была сделана врезка в нефтепровод ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь», из которой подсудимый с группой подельников с октября 2016 года по май 2017 года похитил сырую нефть свыше 600 тонн, причинив предприятию ущерб в сумме более 3,8 млн рублей.

Пятеро членов организованной группы ранее были осуждены в Лангепасе за данное преступление. В отношении подсудимого дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском.

Гражданин был признан виновным по п. п. «а, б» ч. 4 статьи 158 УК РФ («Кража чужого имущества, совершённая из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере). Ему назначено судом лишение свободы на два года в колонии общего режима со штрафом 70 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Челябинской области участник преступной группировки осуждён за хищение нефти на 129 млн рублей. Ему назначено судом наказание в три с половиной года в колонии строгого режима.