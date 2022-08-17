Москва, 17 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Гандбольный турнир на Всероссийской Спартакиаде сопоставим с олимпийским. Об этом 17 августа заявил журналистам глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

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«Если мы говорим о гандболе, то Спартакиаду, благодаря уровню организации, подходу к её проведению, интересу со стороны федерального канала, можно назвать мини-олимпиадой», — сказал Шишкарёв.

Он добавил, что по интенсивности матчей Спартакиада превзойдет олимпийский турнир. В Токио и в Рио-де-Жанейро игры проходили через день, а сейчас выходной будет после серии из трёх матчей.

Напомним, гандбольный турнир на Спартакиаде пройдёт с 19 по 29 августа. В мужском и женском турнире сыграют по 12 региональных сборных.