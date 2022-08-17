17 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что поддерживающие российскую спецоперацию на Украине жители Молдавии могут быть «опасны для общества».

Мирослава Романенко, , 19:40 — REGNUM Поддерживающие российскую спецоперацию на Украине жители Молдавии могут быть «опасны для общества». Об этом 16 августа заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Nord News.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета (фрагмент)

По мнению политика, выражение поддержки России может дестабилизировать ситуацию в возглавляемой ею стране. Санду обратилась к правоохранительным органам с призывом противодействовать этому.

«Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны. Наши госорганы должны остановить этот феномен», — настаивает Санду.

Заявление молдавского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что почему-то госпожу Санду восемь лет не волновало то, что Украина убивала жителей Донбасса, а в 2014 году — сожгла одесситов в Доме профсоюзов. Иные также отметили, что Молдавия явно следует по пути Украины.

«Я думаю, ответ на запрос об отсрочке по газу очевиден, нет?» — задался вопросом Павел К.

«А газ российский не опасен для нее?» — поинтересовалась Мария Х.

«Европейская свобода мнений! СМИ под запрет (свобода слова — тоже на высоте), а граждан «наказать», они опасны из-за того, что посмели иметь мнение… А вообще, если ее послушать, то она, кроме таких пассажей о России или восхвалений Украины, больше и не говорит ни о чем… Проблемы Молдавии… ее как будто и не волнуют. Складывается ощущение, что единственная ее задача — это продавить присоединение к Румынии, сделав жизнь в Молдавии максимально невыносимой», — отметил Георгий.

«В стране два мнения: одно — моё, другое — неправильное», — добавил С. А.

Майя Санду European People's Party

«Я слов не нахожу приличных… Она запрещает георгиевскую ленточку, вещание российских ТВ-каналов, называет Россию «опасной страной», при этом жалуется, что нет денег (вернее, нет экспорта сельхозпродукции в РФ теперь…), за газ платить нечем, Газпром — «ненадежный поставщик». Откуда… столько наглости ещё просить отсрочку по авансовым платежам за газ? Это враг молдавского народа в первую очередь! Разговор об отсрочке по платежам может быть только после изменения вектора направленности со стороны молдавской власти. Граждане Молдавии! Пора требовать от Санду и ее марионеточного правительства реальных действий! Скоро зима! Пора договариваться с Россией», — призвал Serjik.

«По следам Зеленского. Открыто заявила о репрессиях инакомыслящих, точнее русских», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Майю останавливать пора, а не людей!» — призвал «Как-то Так».

«Убиение украинцев в Донбассе и в Одессе с 2014 года тоже будем замечать?» — поинтересовался Mr. Salt & Pepper.

«Вот и… свобода слова по-европейски. Боится жаба правды», — пишет Ludmila.

«Скоро будет Молдавия — вторая Украина. Майя к этому и ведёт», — добавил Саня.

«А после этого скулит, что фруктики Россия не хочет у неё покупать. Ей всё перекрыть по полной, чтоб знала, кто в доме хозяин», — призвал «Фактически всё хорошо».

«Они только согласны с убиением русских в Донбассе. Целых 8 лет. Санду просто мерзавка после этого…» — написал Владимир.

«Так это большая часть населения республики, — которая поддерживает СВО на Украине», — отреагировал «Добряк».

«У нас так тоже начиналось, потом запретят говорить на русском, потом один телеканал на всю страну и «слава Молдавии» кричать везде», — добавил Виталий Д.

«Т. е. все восемь лет убийство русских в Донбассе оно поддерживало?! А сейчас оно просит отсрочить платежи за газ?! Оно совсем обнаглело?» — подытожил Аlexandr.