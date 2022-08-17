Париж, 17 августа 2022, 15:41 — REGNUM Гигант фармацевтической промышленности компания Sanofi беспокоит рынки прекращением недостаточно убедительных клинических испытаний, сообщает Le Parisien.

Лаборатория французской фармацевтической компании Sanofi
Лаборатория французской фармацевтической компании Sanofi
Sanofi.com

«Sanofi прекращает глобальную программу клинических исследований амценестранта», — объявила группа, снизив цену своих акций почти на 5% на Парижской фондовой бирже.

По общему признанию, имидж фармкомпании потускнел в глазах широкой публики из-за задержек и трудностей с разработкой вакцины против COVID-19.

Амценестрант предназначен для борьбы с некоторыми запущенными формами рака молочной железы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, опубликованному 17 августа, пожары уничтожают в два раза больше лесного покрова во всем мире, чем в начале века, причем подавляющее большинство приходится на бореальные леса, вероятно из-за изменения климата.

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