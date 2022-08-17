Фармкомпания во Франции прекратила клинические испытания амценестранта
Париж, 17 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Гигант фармацевтической промышленности компания Sanofi беспокоит рынки прекращением недостаточно убедительных клинических испытаний, сообщает Le Parisien.
«Sanofi прекращает глобальную программу клинических исследований амценестранта», — объявила группа, снизив цену своих акций почти на 5% на Парижской фондовой бирже.
По общему признанию, имидж фармкомпании потускнел в глазах широкой публики из-за задержек и трудностей с разработкой вакцины против COVID-19.
Амценестрант предназначен для борьбы с некоторыми запущенными формами рака молочной железы.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, опубликованному 17 августа, пожары уничтожают в два раза больше лесного покрова во всем мире, чем в начале века, причем подавляющее большинство приходится на бореальные леса, вероятно из-за изменения климата.
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