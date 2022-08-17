Ярославль, , 16:30 — REGNUM В Ярославле ни один из кандидатов в депутаты муниципалитета, получивший отказ в регистрации, не смог отменить решение избирательной комиссии в суде. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее ИА REGNUM уже рассказывало историю несостоявшегося кандидата Дениса Дорохова, которому отказали в регистрации из-за отсутствия на подписных листах информации о занимаемой в общественной организации должности.

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Помимо него решение комиссии об отказе в регистрации обжаловал в Дзержинском суде бывший депутат облдумы Антон Артемьев, но также безрезультатно. Аналогичное решение получил Имамаддин Аласов в Кировском районном суде. Заволжский районный суд отклонил иски Екатерины Маласаевой и бывшего депутата облдумы Владимира Столярова.

Во Фрунзенском районе города пытался обжаловать решение комиссии Иван Потешин, но суд встал на сторону избиркома. Во Фрунзенский суд поступило исковое заявление нашумевшей кандидатки в депутаты Ирины Мищенко, главы фонда, занимающегося помощью секс-работникам. Её иск ещё не рассмотрен.

В Красноперекопском суде оспорить отказы комиссий попытались известный в городе общественник Валерий Пьяньков и Артур Стажков. Им также было отказано в удовлетворении исков. Помимо них иск подал и действующий депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, однако рассмотрение дела не состоялось, так как от своего заявления народный избранник отказался.

Корреспондент ИА REGNUM пытался узнать точное количество исков, поданных к ярославским ТИКам, в территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района, которая занимается организацией выборов в муниципалитет. Однако там предоставить такую информацию почему-то отказались.

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