Москва, , 15:39 — REGNUM Есть сомнения, что опасения чешского эксперта по поводу возможного запуска Германией «Северного потока — 2» искренние, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

«На самом деле Чехии, чья экономика серьезно зависима от взаимной торговли с Германией, нужно не бояться запуска «Северного потока — 2», а надеяться на него.

Во-первых, это снизит цены на энергоносители и электроэнергию во всей Европе, во-вторых, снизит опасность закрытия немецких предприятий с высокой энергозависимостью, в частности, автомобилестроителей, тесно связанных с чешскими заводами.

Зависят от немецкого рынка и другие чешские компании, в частности, легкой и пищевой промышленности.

Если немцам придется больше тратить на электроэнергию и отопление, они, естественно, купят меньше в том числе и чешских товаров.

Плюс, само по себе ослабление евро снижает конкурентоспособность чешских производителей, несущих издержки в кронах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия может принять «позорное» решение о запуске «Северного потока — 2» на фоне ухудшения ситуации с запасами газа и энергетического кризиса, заявил чешский журналист.

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