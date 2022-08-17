Москва, 17 августа 2022, 15:38 — REGNUM YouTube продолжит курс на зачистку от российского контента и упоминания страны в положительном ключе, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Антон Горелкин
Антон Горелкин
Государственная дума

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам.

«Очередная пакость от YouTube: без предупреждения удалена часть контента канала посольства РФ в Великобритании. Видимо, кураторам из Белого Дома не понравилась наша версия событий на Донбассе, прозвучавшая в интервью российского посла. Всё, что противоречит позиции вашингтонского обкома, безжалостно удаляется — при этом хостинг в упор не видит ролики с призывом убивать граждан России, видеоинструкции по изготовлению оружия и проведению диверсий, » — отметил Горелкин в своём телеграм-канале.

Депутат добавил, что не удивится, если для оправдания подобной политики видеохостинг внесет соответствующие изменения в собственные правила.

«Но эти процессы неизбежно приведут к тому, что YouTube потеряет статус глобального сервиса. Китай уже давно обходится своими видеохостингами, у Индии к сервису тоже возникает всё больше вопросов. И я уверен, что рано или поздно YouTube окажется в ситуации острой конкуренции с сильным противником», — добавил парламентарий.

Он выразил надежду на то, что этим конкурентом будет российский сервис.

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