Москва, 17 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. YouTube продолжит курс на зачистку от российского контента и упоминания страны в положительном ключе, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Государственная дума Антон Горелкин

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам.

«Очередная пакость от YouTube: без предупреждения удалена часть контента канала посольства РФ в Великобритании. Видимо, кураторам из Белого Дома не понравилась наша версия событий на Донбассе, прозвучавшая в интервью российского посла. Всё, что противоречит позиции вашингтонского обкома, безжалостно удаляется — при этом хостинг в упор не видит ролики с призывом убивать граждан России, видеоинструкции по изготовлению оружия и проведению диверсий, » — отметил Горелкин в своём телеграм-канале.

Депутат добавил, что не удивится, если для оправдания подобной политики видеохостинг внесет соответствующие изменения в собственные правила.

«Но эти процессы неизбежно приведут к тому, что YouTube потеряет статус глобального сервиса. Китай уже давно обходится своими видеохостингами, у Индии к сервису тоже возникает всё больше вопросов. И я уверен, что рано или поздно YouTube окажется в ситуации острой конкуренции с сильным противником», — добавил парламентарий.

Он выразил надежду на то, что этим конкурентом будет российский сервис.