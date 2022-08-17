Москва, 17 августа, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В условиях антироссийских санкций государство уделает особое внимание потребностям предпринимательского сообщества. Развивать и поддерживать отечественный бизнес помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Постановление о том, что малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Срок действия льготной программы составит три года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объём выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

Запуск новой программы Михаил Мишустин анонсировал 8 августа на совещании с вице-премьерами.

«Правительство применяет широкий набор инструментов стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы эти средства работали максимально эффективно», — отметил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Оператором программы будет Корпорация МСП.

«Главная особенность новой программы — это «честные» ставки: 3% — для средних компаний и 4,5% — для малых. То есть вдвое ниже ключевой. Это даст нашим предпринимателям реальную возможность расширять свои производства и запускать новые мощности на комфортных для них условиях, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментируя подписание постановления по новой программе кредитования. — От предпринимателей к нам постоянно поступали запросы на реальные льготные инвесткредиты. И новый продукт поможет бизнесу спокойно заниматься инвестированием и проектным финансированием. Мы рассчитываем, что банки разработают его в течение месяца и начнут принимать заявки от предпринимателей».

В ближайшее время сервис заработает на Цифровой платформе МСП. РФ. Участвовать в программе будут 50 банков-партнеров, ее общий объем в этом году составит до 50 млрд рублей. В числе приоритетных отраслей, которые выбрали регионы, — обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика, гостиничный бизнес, их выбрали регионы.

«Представители малого и среднего бизнеса смогут получить средства, например, на закупку оборудования, капремонт производственных помещений, запуск нового производства и т.д. Льготный период будет составлять до пяти лет, а общий срок кредитования может быть вдвое больше, — пояснил Александр Исаевич. — Каждый предприниматель сможет также воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП, покрыв до 50% своих рисков перед банками. При их совмещении с поручительствами региональных гарантийных организаций покрытие для молодых и начинающих предпринимателей увеличится до 90%, для всех остальных — до 70%».

Оценивая спрос на новый кредитный продукт для МСП, член генерального совета «Деловой России», соучредитель компании «Самарский Стройфарфор» Алексей Долматов отметил: «Спрос будет при условии предоставления в залог только приобретаемого либо создаваемого имущества».

«Кредитование с хорошими условиями всегда актуально для предпринимателей, тем более сейчас, когда бизнесу необходимо развивать импортозамещение и перестраивать производственные процессы с уклоном на новых партнеров. В первую очередь льготное кредитование будет востребовано для логистических компаний, так как необходимо выстраивать новые маршруты с учетом параллельного импорта и реэкспорта», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России», основатель INPRO. digital Виталий Арбузов.

По данным Минэкономразвития, по программе «1764», реализуемой в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, в этом году было заключено около 18 тыс. кредитных соглашений на сумму более 170 млрд рублей (на 3 тыс. договоров больше, чем за весь 2021 год). По программе стимулирования кредитования бизнес получил 4,3 тыс. кредитов на 88 млрд рублей. Благодаря «зонтичным» поручительствам в текущем году предприниматели смогли привлечь около 18 тыс. кредитов на 146 млрд рублей.

Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных программ. Первая — льготное кредитование в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», вторая — стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП.